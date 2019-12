Michał Figurski to przykład celebryty, którego zachowanie na przestrzeni lat wielokrotnie się zmieniało. Celebryta był gościem Agnieszki Gozdyry w programie „Skandaliści” na antenie Polsat News, gdzie opowiedział o swojej przeszłości.

Michał Figurski to z pewnością jeden z najbardziej znanych polskich celebrytów. W przeszłości zasłynął wieloma kontrowersyjnymi wypowiedziami, część z nich to efekt współpracy z Kubą Wojewódzkim, z którym Figurski prowadził wspólną audycję. W 2015 roku Figurski doznał udaru w wyniku powikłań cukrzycowych. Trafił do szpitala i musiał przejść długą rehabilitację.

Udało mu się wyjść z problemów zdrowotnych. Ostatnio Figurski był gościem w programie „Skandaliści”, gdzie odniósł się do swojej przeszłości. „Jestem chłopcem z podwórka. Oczywiście, że uprawiałem jakiś lans i oczywiście jest mi wstyd, jak widzę te zdjęcia, jak czytam te wywiady, ale ja zawsze robię wszystko na maksa. Na maksa się stoczyłem, ale też na maksa, jak byłem tym celebem, to też na maksa” – powiedział.

W rozmowie z Agnieszką Gozdyrą Michał Figurski wyznał też, że miał ogromną żądzę posiadania dużych pieniędzy. „Wchodziłem w te wszystkie układy, układziki. Żądza pieniądza była tak silna, żądza bycia wszędzie, że trochę się w tym zatracałem, ale ja też dzisiaj nie jestem z pozycji takiego, że sypię głowę popiołem i mówię, że żałuje za to jaki byłem – nie będę żałował” – stwierdził.

Czytaj także: Gwiazda sprzed lat na Sylwestrze TVP. Jej hit śpiewali wszyscy [WIDEO]

Źr.: Polsat News