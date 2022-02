Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o formalnym utworzeniu Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w strukturach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Szef MON Mariusz Błaszczak osobiście ogłosił, kto stanie na czele.

Uroczystość odbyła się na Wojskowej Akademii Technicznej. Szef MON przypomniał ustalenia szczytu NATO w Warszawie. „Konsekwentnie wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego. W 2016 r. podczas szczytu NATO w Warszawie uznano sferę cyberbezpieczeństwa za piątą domenę operacyjną. Oznacza to, że w sytuacji zaatakowania jednego spośród państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki można korzystać z art.5, odwołania się do zasadniczej, fundamentalnej zasady, która łączy państwa tworzące NATO, a więc do wsparcia państwa, które zostało zaatakowane w ten sposób” – mówił Błaszczak.

Czytaj także: MON: „Kolejni żołnierze USA docierają do Polski” [FOTO]

„Dziś, w dniu też szczególnym, Dniu Bezpieczeństwa Internetu, powołujemy do życia Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Będzie ono ściśle zintegrowane z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które stanowi zaplecze naukowe, ale również takie, które daje kompetencje do tego, aby w tej ważnej dziedzinie wojsko polskie było odporne, aby w tej dziedzinie budować odporność RP na ataki” – ogłosił szef MON.

Szef MON ogłosił, kto stanie na czele Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

„Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni, to jest regularne wojsko, posiada zdolności zarówno obronne, zdolności służące rozpoznaniu jak i zdolności służące ofensywie, jeśli taka byłaby konieczność” – wyjaśnił Błaszczak.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są przeznaczone do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i aktywnych działań ofensywnych. Dzięki temu możliwe staje się zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. @CYBER_MIL_PL pic.twitter.com/OxaNsVB6m7 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 8, 2022

Minister ogłosił, że na czele tego rodzaju wojsk stanie gen. bryg. Karol Molenda. „Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są przeznaczone do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i aktywnych działań ofensywnych. Dzięki temu możliwe staje się zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni” – dodał szef MON.

Gen. bryg. @MolendaKarol otrzymał od ministra @mblaszczak decyzję o wyznaczeniu na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. pic.twitter.com/Eg4beqbLB3 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 8, 2022

Czytaj także: Lider separatystów: „Ta wojna może być ostatnią w historii ludzkości”

Źr. wPolityce.pl; twitter