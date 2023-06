O udziale Polski w kolejnych amerykańskich projektach rozmawiał w czwartek w Warszawie szef NASA Bill Nelson podczas wizyty w Polskiej Agencji Kosmicznej. Spotkał się również ze studentami – uczestnikami zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge.

Czwartek to pierwszy dzień dwudniowej oficjalnej wizyty administratora NASA Billa Nelsona w Polsce.

W spotkaniu w Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) uczestniczył również ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski – poinformowała POLSA. Było ono poświęcone przede wszystkim zacieśnieniu współpracy oraz rozmowom o udziale Polski w kolejnych projektach amerykańskich. Amerykańska delegacja spotkała się również ze studentami polskich uczelni technicznych, uczestnikami międzynarodowych zawodów European Rover Challenge.

„Dziękując Polskiej Agencji Kosmicznej za dotychczasową aktywność, szef NASA podkreślił, że trwa złota era eksploracji kosmosu i nie może w niej zabraknąć Polaków. Zaznaczył także, że kierunki rozwoju POLSA i polskiego sektora kosmicznego wpisują się w plany NASA, dlatego wspólne projekty są tylko kwestią czasu” – przekazała POLSA.

„To wielki zaszczyt, że możemy gościć w POLSA Administratora NASA, a zarazem astronautę – Billa Nelsona. Chciałbym, by Polska nie była biernym obserwatorem działań NASA, ale włączała się w nie znacznie aktywniej niż do tej pory. Ta wizyta to ważny krok w tym kierunku” – powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

Szef NASA stwierdził, że Polska jest cenionym partnerem i sojusznikiem dzięki przystąpieniu do Porozumienia Artemis Accords w październiku 2021 r. Program, w którym uczestniczy obecnie 25 państw, daje możliwość udziału w wielostronnych programach NASA dotyczących eksploracji m.in. Księżyca i Marsa.

Istotne znaczenie dla Polski ma także zapoczątkowana w 2022 r. współpraca POLSA z Jet Propulsion Laboratory NASA (JPL) – wskazano w komunikacie. „W jej ramach zidentyfikowano obszary kompetencji, w których polskie podmioty już dysponują rozwiązaniami atrakcyjnymi dla NASA, są to m.in. miniaturowe instrumenty pomiarowe, elementy robotyki i automatyki, zaawansowane oprogramowanie systemowe i analityczne, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję. W ramach polsko-amerykańskich grup roboczych już rozpoczęły się nad tym prace” – podała POLSA.

Polska od lat bierze czynny udział w misjach NASA. Jednym z przykładów jest wykorzystanie rodzimej produkcji instrumentów na pokładzie łazika Mars Curiosity NASA, czy ARTEMIS 1, gdzie na pokładzie kapsuły Orion znajdowały m.in. się czujniki radiacji zaprojektowane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Na 2025 r. planowana jest natomiast misja Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), również z udziałem polskiego instrumentu – Global Solar Wind Structure (GLOWS), który został zaprojektowany i zbudowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Fotometr będzie badał wpływ wiatru słonecznego na gaz wodorowy znajdujący się w heliosferze.

Podczas spotkania w Polskiej Agencji Kosmicznej ambasador Mark Brzezinski podkreślał, że nasz kraj staje się ośrodkiem rozwijającym innowacje przyszłości. „Jego obecność podczas spotkania to także podkreślenie rangi współpracy w obszarze kosmosu w stosunkach polsko-amerykańskich” – zaznaczono w komunikacie.

Jednym z punktów wizyty było również spotkanie delegacji amerykańskiej ze studentami polskich uczelni technicznych, uczestnikami międzynarodowych zawodów European Rover Challenge, którzy zaprezentowali wielokrotnie nagradzane łaziki planetarne i konstrukcje rakietowe. Wśród uczestników byli przedstawiciele Politechniki Poznańskiej z łazikami ExoMy i 1 Husky, Politechniki Rzeszowskiej z Legendary i Akademii Górniczo Hutniczej i Projektu Universeh, którzy przyjechali z rakietą Beta.

POLSA podała, że w programie wizyty administratora NASA jest też spotkanie z przedstawicielami polskiego sektora kosmicznego, którzy zaprezentują swoje produkty i usługi; są wśród nich: Astronika, CBK PAN, CloudFerro, Creotech, ELPROMA, KP Labs, PIAP Space, Politechnika Wrocławska, Saule, Scanway, SENER, Syderal, ŚBŁ ILOT, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne, The Batteries, Vigo Photonics oraz WiRan.

Wizyta Billa Nelsona w Polsce potrwa do 2 czerwca, a ostatnim jej punktem będzie spotkanie z młodzieżą w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl