Narodowy Bank Polski zaprezentował nowy banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł, który wejdzie do obiegu 5 listopada 2025 roku.

Prezentacja miała miejsce podczas konferencji prasowej 9 października, gdzie prezes NBP, Adam Glapiński, określił banknot jako „wyjątkowo piękny” i „starannie wykonany”.

Awers banknotu zdobi wizerunek Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego króla Polski, natomiast rewers przedstawia grot włóczni św. Maurycego – insygnium wręczone przez cesarza Ottona III w 1000 roku. Do tej pory nie było zgody na publiczne uwidocznienie tego artefaktu, co czyni nowy banknot wyjątkowym.

Planowany nakład banknotu wynosi do 70 tysięcy sztuk, a cena emisyjna nie została jeszcze ogłoszona. Jest to część obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, który odbył się w 1025 roku.

Banknot 20 zł z wizerunkiem Bolesława Chrobrego to nie tylko element obiegu pieniężnego, ale również ważny symbol historyczny. Kolekcjonerzy i pasjonaci numizmatyki będą mogli docenić jego wartość artystyczną oraz historyczną, a szeroka dostępność w oddziałach NBP pozwoli także zwykłym użytkownikom poznać nowe wydanie.

