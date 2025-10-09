Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na największe poparcie w wyborach parlamentarnych — wynika z najnowszego sondażu Opinia24, którego wyniki przytacza TVN24.

Zestawienie pokazuje następujące poziomy poparcia: Koalicja Obywatelska 30,8 proc. (wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem) oraz Prawo i Sprawiedliwość 28,4 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 15 proc.

Do parlamentu weszłyby także Lewica (5,4 proc., spadek o 0,2 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (5,3 proc., spadek o 1,4 pkt proc.). Poza progiem znalazłyby się m.in. Razem (4,5 proc.), Polska 2050 (3,0 proc.) oraz PSL (1,3 proc.). Dodatkowo 0,4 proc. ankietowanych wybrałoby „inną partię”, a 6,1 proc. zadeklarowało niezdecydowanie.

Badanie wskazuje również, że 72 proc. respondentów deklaruje udział w wyborach — to ważny wskaźnik potencjalnej frekwencji przy urnach.

Wyniki badania pokazują utrzymującą się rywalizację pomiędzy KO a PiS oraz rosnącą pozycję Konfederacji jako trzeciej siły politycznej. Wysoki odsetek wyborców niezdecydowanych może jednak wciąż istotnie wpłynąć na ostateczny rozkład głosów w przyszłych wyborach.

