Szef Rady Europejskiej Charles Michel w rozmowie na antenie radia RMF FM komentował wizytę Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz premierów Czech i Słowenii w Kijowie. Odniósł się również do pomysłu wysłania na Ukrainę misji pokojowej NATO, co zaproponował szef PiS.

Szef Rady Europejskiej zapewnił, że znał kulisy wyjazdu premierów do Kijowa. „Byłem informowany, byłem konsultowany w tej sprawie i w pełni popieram tę misję. Bo to ważne, by wysłać bardzo mocno polityczny sygnał” – powiedział Michel.

Czytaj także: Stałe amerykańskie bazy w Polsce? Błaszczak: „Zabiegam o to”

„Wczoraj, gdy delegacja wróciła, rozmawiałem telefonicznie z całą trójką premierów i pogratulowałem im, bo jako Unia chcemy jasno i konkretnie pokazać, że wspieramy Ukraińców. Oni są odważni, oni walczą o swoją przyszłość, o swoją ziemię, o swoje dzieci, ale też walczą o europejskie wartości” – mówił szef Rady Europejskiej.

Szef Rady Europejskie ostrzega przed wojną światową

Pytany o pomysł wysłania na Ukrainę misji NATO, Michel przyznał, że to pytanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef Rady Europejskiej przyznał, iż obawia się, że mogłoby to doprowadzić do eskalacji. „Najważniejsze to doprowadzić do zawieszenia ognia i rozpoczęcia procesu pokojowego. Nie możemy eskalować konfliktu, nie możemy go rozciągać w czasie” – mówił.

„Na razie zdecydowaliśmy na strategię polegającą na silnym wspieraniu Ukrainy. Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej podjęliśmy decyzję o przekazaniu komuś śmiercionośnej broni. Poszczególne kraje robią to też samodzielnie” – mówił szef Rady Europejskiej. „Po drugie, wprowadziliśmy bardzo mocno sankcje wobec przedstawicieli rosyjskich elit i wobec gospodarki całego kraju. Ta strategia – mamy nadzieję – zmieni zachowanie Kremla” – dodał.

Ze słów Michela wynika, że jest przeciwny wysłaniu misji pokojowej NATO na Ukrainę. „Wszyscy rozumiemy, że gdybyśmy tam wysłali żołnierzy państw NATO, to byłoby to natychmiastowym początkiem trzeciej wojny światowej. A tego nie chcemy. Chcemy zatrzymać wojnę. Zatrzymać agresję i zacząć szczery, uczciwy proces pokojowy. To jest ekstremalnie trudne, bo musimy negocjować z kimś kto zaczął okrutną wojną przeciwko Ukrainie” – powiedział szef Rady Europejskiej.

Źr. RMF FM