Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow udzielił w Kijowie wywiadu korespondentowi „Wall Street Journal”. Wojskowy zapewnił, że Ukraina odzyska wszystkie utracone terytoria, łącznie z Krymem. Stwierdził też, że nikt nie może dyktować jego państwu warunków, w jaki sposób ma się bronić.

Kyryło Budanow w wywiadzie dla „Wall Street Journal” wprost stwierdził, że Ukraina będzie walczyć do momentu, w którym wyzwoli terytorium całego kraju. Mówi tu również o obszarach zajętych w 2014 roku, w tym o Krymie. „Nie znam żadnych granic poza granicami z 1991 roku” – powiedział. „Kto może zmusić Ukrainę do zamrożenia konfliktu? To jest wojna wszystkich Ukraińców i jeśli ktoś na świecie myśli, że może dyktować Ukrainie warunki, w jakich może lub nie może się bronić, to się poważnie myli” – dodał.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego zaznaczył, że wojska broniące się przed rosyjską inwazją pilnie potrzebują systemów rakietowych średniego i dalekiego zasięgu, artylerii dużego kalibru i samolotów uderzeniowych. Do tej pory NATO nie chciało przekazywać Ukrainie broni dalekiego zasięgu z obawy o eskalację konfliktu. „Toczymy wojnę na naszym terytorium. Jeśli ktoś uważa, że musimy mieć ograniczenia w używaniu niektórych rodzajów broni, to przypominam, że Rosja używam absolutnie wszystkich rodzajów broni, jakie posiada, (…) z wyjątkiem broni jądrowej” – powiedział.

Budanow jasno stwierdził, że Ukraina wszystkie terytoria odzyska siłą. „Dokonamy tego siłą, wyłącznie siłą, ponieważ nie ma innego sposobu” – powiedział. „Mamy dużą sieć agentów w Rosji. Znamy poczynania Władimira Putina, a także wysokiej rangi rosyjskich dowódców. Wywiad USA podzielił się z nami szczegółowymi informacjami na temat planów inwazji Rosji przed rozpoczęciem wojny. Ukraina ma również szczegółowy dostęp do narad prowadzonych w Moskwie, dzięki własnym źródłom” – dodał.

Źr.: Polsat News