Zdjęcie z polskiego lasu, które opublikowano na profilu Lasów Państwowych podbiło internet. Chodzi o „budowlę”, na którą natknęli się spacerowicze.

Spacery po lesie to coś, co lubi większość z nas. Cisza, spokój, do tego czyściutkie i orzeźwiające powietrze. Przy okazji możemy podziwiać otaczającą nas naturę i jej dzieła. Być może natkniemy się nawet na jakieś zwierzę. Kto wie.

Ostatnio Lasy Państwowe opublikowały zdjęcie, które zostało wykonane właśnie podczas leśnego spaceru. Widać na nim budowlę, która jest naprawdę imponująca. A gdy uzmysłowimy sobie, że za jej stworzenie odpowiadają zwierzęta, podziw jest jeszcze większy.

Chodzi o o ogromną tamę, którą w Nadleśnictwie Choczewo wybudowały… bobry. Trzeba przyznać, że konstrukcja naprawdę robi wrażenie i wygląda, jak coś, co zbudowali ludzie.

– Publikujemy dokumentację fotograficzną tamy zbudowanej przez bobry – z myślą o tych, którzy o takich tamach tylko słyszeli, ale nigdy nie widzieli… – napisano na profilu Lasów Państwowych w serwisie x.com.

Bobry budują swoje tamy w ciekach wodnych. Tworzą je z kłód drewna i gałęzi drzew. Konstrukcja jest uszczelniana dużymi ilościami mułu czy błota.

