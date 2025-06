Dariusz Szpakowski mocno przeżywa aferę w reprezentacji Polski. Nie ukrywa ogromnego smutku spowodowanego ostatnimi wydarzeniami. Robert Lewandowski ogłosił, że nie zagra w Kadrze, dopóki na stanowisku selekcjonera pozostaje Michał Probierz.

Robertem Lewandowski w najbliższym czasie nie zagra w polskiej reprezentacji. Swoją rezygnację ogłosił po tym jak Michał Probierz odebrał mu funkcje kapitana drużyny. Na zwołanej konferencji prasowej selekcjoner wytłumaczył opinii publicznej powody swojej decyzji. W spotkaniu z dziennikarzami towarzyszył mu między innymi Dariusz Szpakowski.

Komentator w rozmowie z Kanałem Sportowym w przejmujących słowach odniósł się do obecnej sytuacji w kadrze narodowej. „Jest mi smutno, przykro, jest mi żal. Nawet zaczynając transmisję z meczu barażowego z Walią, powiedziałem: kochana Polsko, biało-czerwona Polsko, nasze serca biją w jednolitym rytmie, żebyśmy byli w tych finałach mistrzostw Europy. O ile kraj jest podzielony politycznie, tak zawsze był zjednoczony sportowo. Natomiast w tej chwili są tacy, którzy są za Lewandowskim i tacy, którzy są za Probierzem. Są ludzie przeciwko Lewandowskiemu i przeciwko Probierzowi. Nie tędy droga” – powiedział.

Legendarny komentator podczas rozmowy nie miał dobrego humoru i wyraził troskę o nastroje wśród polskich kibiców. „Pisały o tym media zachodnie. To nie miało najmniejszego sensu. Takie rzeczy załatwia się po prostu w szatni. Tu nie ma wygranych. Są natomiast przegrani. To Polscy kibice, bo nie tego oczekiwali. Mam nadzieję, że jutro ta reprezentacja da im satysfakcję, co nie znaczy, że zakończy się sprawa” – dodał.

O konflikcie między selekcjonerem a zawodnikiem mówiono już od dawna, jednak tak złej atmosfery w polskiej reprezentacji się nie spodziewano. Wszyscy zastanawiają się jak ta przykra sytuacja przełoży się na wtorkowy mecz Polski z Finlandią. Od jego wyniku może zależeć awans naszej reprezentacji na przyszłoroczny mundial.

Przeczytaj również:

Źr. Interia