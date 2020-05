Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest w ostatnich tygodniach w centrum zainteresowania mediów. Szef resortu przekonuje, że nigdy nie doświadczył tak bezpardonowego ataku na swoją rodzinę, jak teraz. Najwięcej zastrzeżeń ma do posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. – Gdybyśmy byli w dawnych czasach, tobym panu Nitrasowi dał w pysk – powiedział.

Ostatnie publikacje medialne sprowadziły nad głowę Łukasza Szumowskiego i jego najbliższych czarne chmury. Doniesienia sugerują o biznesie, który robił w środku epidemii jego brat, współpracując z rządem. Druga z wersji mówiła, że na handlu maseczkami zarabiał w rzeczywistości urzędujący minister.

– Żadna z tych narracji nie jest prawdziwa. Nigdy nie doświadczyłem tak bezpardonowego ataku na moją rodzinę. To straszne tym bardziej, że zarówno w artykułach prasowych, jak i wypowiedziach polityków nie ma ani jednego faktu, który pokazywałby cokolwiek niezgodnego z prawem, co mógłbym zrobić – powiedział Szumowski w rozmowie z Interia.pl.

Minister przekonuje, że jego brat dostawał o wiele większe granty za czasów poprzedniego rządu. Jednak, kiedy Szumowski obejmował stanowiska w Radzie Ministrów, pojawiły się trudności.

– Mój brat działa w swojej branży dłużej niż ja w polityce. Trudno, żebym mu powiedział, żeby rzucił to wszystko, co robi zresztą z sukcesem dla Polski i siebie, tylko dlatego, że ja chcę zaangażować się w życie publiczne – przekonuje minister. Co więcej, w związku z rozpoczęciem działalności publicznej Szumowski przepisał cały majątek swojej żonie, łącznie z drobnymi udziałami w firmie OncoArendi.

Minister uważa za krzywdzący stereotyp łączący polityków ze złodziejstwem. – Jest też taka historia, która mówi, że politycy są po to, żeby się nachapać. Że wszyscy politycy to złodzieje, niezależnie od strony politycznego sporu. Patrzę jednak na polityków w Sejmie i szczerze powiedziawszy, bogatych ludzi nie widziałem. Myślę, że jest tysiąc innych metod uzyskania dużych pieniędzy niż wejście do polityki – dodał.

Szumowski nie ukrywa, że szczególnie dotknęło go zachowanie Sławomira Nitrasa, który nazywa jego żonę „słupem”. – Gdybyśmy byli w dawnych czasach, tobym panu Nitrasowi dał w pysk. Oceniam pana Nitrasa jako człowieka chamskiego i niekulturalnego – stwierdził.

– Gdybyśmy byli w dawnych czasach, to bym panu Nitrasowi dał w pysk. Oceniam pana Nitrasa jako człowieka chamskiego i niekulturalnego. W sumie więc szkoda na niego energii i czasu.https://t.co/Dqy418AMdK — Łukasz Szpyrka (@L_Szpyrka) May 22, 2020

Sławomir Nitras najwyraźniej nie zamierza wycofywać się ze swoich słów. Poseł Koalicji Obywatelskiej opublikował krótką odpowiedź zaadresowaną do ministra Szumowskiego. – Pan Szumowski cwaniacko zasłania się żoną. Nie mówiłem o żonie tylko nim – stwierdził.

– To on ukrył „na żonę”swój majątek. Gdybyśmy żyli w dawnych czasach to panem Szumowskim zajmowałyby się prokuratura i sąd – dodaje Nitras. Według posła opozycji, gdyby ktoś inny piastował urząd premiera lub prezydenta, Szumowski zostałby zdymisjonowany.

Arystokrata, rycerz maltański będzie lał w pysk bo ktoś mu zwrócił uwagę, że minister znaczy sługa. Jakoś się nie boję. Szumowski do natychmiastowej dymisji, a afera do wyjaśnienia. pic.twitter.com/uCV4hnbKFv — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) May 22, 2020

– Arystokrata, rycerz maltański będzie lał w pysk bo ktoś mu zwrócił uwagę, że minister znaczy sługa. Jakoś się nie boję. Szumowski do natychmiastowej dymisji, a afera do wyjaśnienia – zaapelował poseł.

