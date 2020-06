Minister zdrowia Łukasz Szumowski zarekomendował wybory korespondencyjne w dwóch gminach w Polsce. Decyzja szefa resortu zdrowia ma związek z zagrożeniem epidemicznym. Rekomendacje zostały przekierowane do Państwowej Komisji Wyborczej.

Łukasz Szumowski mówił o rekomendacjach podczas porannej rozmowy na antenie radia WNET. Minister zdrowia nie chciał jednak zdradzić, które dokładnie miejsca wytypuje. „Na pewno kilka gmin będzie takich, które mają bardzo wysokie te liczby. Natomiast nie przewiduję, by była to duża ilość. One są w różnych województwach: śląskim, łódzkim czy wielkopolskim” – poinformował.

W piątkowe popołudnie pojawił się oficjalny komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący rekomendacji wyborczych. Wynika z niego, że ostatecznie minister zdrowia wskazał dwie gminy: Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie), gdzie zaleca przeprowadzenie wyłącznie głosowania korespondencyjnego.

„Obie gminy należą do powiatów, w których notujemy wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków, tj. powiatu kępińskiego oraz powiatu wodzisławskiego” – wyjaśnia resort.

(2/2) Są to gminy Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie).



Źródło: Ministerstwo Zdrowia