Wczoraj popołudniu policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca powiatu Nakielskiego. Usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W ten sposób wyjaśniła się tajemnicza śmierć matki i syna. Dla zabójcy byli to babcia i stryj.

W środę około godziny 11:10 policjanci otrzymali zawiadomienie od operatora numeru alarmowego 112 o odnalezieniu kobiety i mężczyzny w wieku 75 i 49 lat. Tajemnicza śmierć matki i syna nastąpiła w jednym z mieszkań w Stołężynie (k. Wapna).

Policję na miejsce wezwał jeden z członków rodziny. Znalazł on ciała swojego brata i matki. Policjanci przybyli na miejsce szybko ustalili, że zgon miał charakter nagły spowodowany najprawdopodobniej odniesionymi ranami.

Na miejscu niebawem pojawili się policyjni technicy, którzy zabezpieczali ślady. Pozwoliły one na ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia, dzięki czemu ustalono, jak nastąpiła tajemnicza śmierć matki i syna.

Zebrane dowody dały podstawę do zatrzymania mężczyzny. Wczoraj popołudniu został on zatrzymany w Żninie, stamtąd został doprowadzony do wągrowieckiej jednostki Policji. Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie przebiegu zdarzeń i postawienie zarzutu podwójnego zabójstwa. Mężczyzna złożył wyjaśnienia pokrywające się z ustaleniami śledczych. Teraz grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źr. Policja Wągrowiec