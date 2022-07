Mykhailo Fedorov, ukraiński wicepremier oraz minister ds. transformacji cyfrowej, opublikował na Twitterze wymowne nagranie. Przedstawia ono, jak będzie wyglądał rozwój Ukrainy do 2030 roku. Głos w tej sprawie zabrał polityk Konfederacji, Krzysztof Bosak.

Obecnie Ukraina musi radzić sobie z rosyjską agresją i jej niszczycielskim najazdem, jednak tamtejsi politycy już teraz planują, jak rozwinąć kraju do 2030 roku. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał Mykhailo Fedorov, który w ukraińskim rządzie odpowiada za transformację cyfrową.

Polityk opublikował na Twitterze nagranie, na którym przedstawił perspektywę Ukrainy w 2030 roku. Jego wizja jest odważna i bardzo nowoczesna. Jego zdaniem nasz wschodni sąsiad do tego czasu całkowicie wycofa się z obrotu gotówkowego.

– Ukraina 2030 — najbardziej wolny i najbardziej cyfrowy kraj na świecie. Bez biurokracji, ale z silnym przemysłem technologicznym. Bezgotówkowe i bez papieru. To jest przyszłość, którą budujemy – pisze Fedorov.

Ukraine 2030 — the freest and most digital country in the world. Without bureaucracy, but with strong tech industry. Cashless & paperless. This is the future we are building. pic.twitter.com/XWs4E1pPGJ