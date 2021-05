Już w sobotę, 15 maja, rozpocznie się kolejna gala FAME MMA. Z tej okazji, włodarze organizacji, Michał „Boxdel” Baron i Wojciech Gola, zaproszeni zostali do „Hejtparku” na Kanale Sportowym. Opowiedzieli między innymi, jakiej walki nigdy nie zorganizują.

Gale FAME MMA stają się w naszym kraju coraz popularniejsze. Organizacja zasłynęła z organizacji tzw. freak fightów, jednak od jakiegoś czasu idzie coraz bardziej w stronę profesjonalizmu. Dowodem na to jest pojedynek weterana UFC i KSW Normana Parke z Kasjuszem Życińskim, znanym jako „Don Kasjo”, który nie tak dawno mierzył się z Marcinem Najmanem.

To oczywiście nie jedyna głośna walka sobotniej gali. W ringu zmierzą się między innymi Marcin Dubiel i Cezary Nykiel – dwaj youtuberzy związani z Teamem X. Podczas gali zobaczymy także pojedynek żony Artura Szpilki Kamili Wybrańczyk oraz Marty Linkiewicz, znanej jako „Linkimaster”.

Z okazji gali FAME MMA 10, włodarze organizacji, Michał Baron i Wojciech Gola, zaproszeni zostali do „Hejtparku” na Kanale Sportowym. Pytani byli między innymi o to, czy są jakieś walki, których by nie zorganizowali. Okazuje się, że są pewne granice. „Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek doprowadzili do walki kobiety z mężczyzną. Są pewne nieprzekraczalne granice” – stwierdził „Boxdel”.

Czytaj także: Co z transferem Roberta Lewandowskiego? Szef Bayernu zabrał głos

Źr.: YouTube/Kanał Sportowy