Piłkarze Iranu nie odśpiewali hymnu swojego państwa. To sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez tamtejszy reżim.

W momencie, gdy odgrywano hymn reprezentacji Iranu podczas meczu z Anglią, zawodnicy tej pierwszej drużyny zdecydowali się go nie śpiewać. To sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez władze państwowe i Alego Chamenei, Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu.

Piłkarze mogą być za swoje zachowanie surowo ukarani po powrocie do kraju. Pisze o tym na Twitterze posiadający irańskie korzenie dziennikarz Borzou Daragahi. – Ogromne ryzyko dla tych facetów. Reżim wydał nakazy aresztowania legend futbolu, które wypowiadały się przeciwko niemu, a także aresztował znane aktorki tylko za to, że pojawiały się publicznie bez hidżabu. Jak zostaną potraktowani, gdy wrócą do Teheranu? – pyta w swoim wpisie na Twitterze.

Huge risk for these guys. Regime has issued arrest warrants for football legends who have spoken out against it, and has arrested famous actresses just for appearing without hijab in public. How will they be treated when they return to Tehran to a heroes welcome at the airport?