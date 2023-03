Najpierw Agnieszka Chylińska, a teraz Małgorzata Foremniak. Kolejna celebrytka uderza w Kubę Wojewódzkiego. To pokłosie jego słów o odejściu z programu „Mam Talent”.

To nie koniec medialnej zawieruchy związanej z wypowiedzią Kuby Wojewódzkiego. Celebryta, podczas swojego programu rozrywkowego, powiedział, że gdy odchodził z programu „Mam Talent” Agnieszka Chylińska oraz Małgorzata Foremniak, dwie pozostałe jurorki, miały powiedzieć Wojewódzkiego, że odejdą razem z nim.

– Jak zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z „Mam talent!”, to obie powiedziały: „Odchodzimy z tobą!”. A jak było później, to chyba wiemy… Ja nie wierzę w taką lojalność! – powiedział celebryta.

Jako pierwsza zareagowała Agnieszka Chylińska, która na Wojewódzkim nie zostawiła suchej nitki. Powiedziała m.in., że showman telewizji TVN zwyczajnie kłamie. – O Twoim odejściu z programu „Mam Talent!” dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego — zarzucając mi nielojalność — po ludzku kłamiesz – napisała Chylińska na Instagramie. Więcej TUTAJ.

Małgorzata Foremniak uderza w Wojewódzkiego

Teraz do całej sprawy odniosła się kolejna z jurorek programu „Mam Talent”, czyli Małgorzata Foremniak. Aktorka nie wypowiedziała się w tak ostrym tonie, jak jej koleżanka, jednak jej komentarz był stanowczy.

– Jest mi ogromnie przykro, że w dzisiejszych czasach, aby zwrócić na siebie uwagę, trzeba wytworzyć sztuczny skandal, oparty na kłamstwie. Bardzo rzadko reaguję, ale niestety tym razem nie mogę przejść obok. Otóż o odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu Mam Talent, dowiedziałam się od swojego ówczesnego agenta. Kuba zrezygnował z własnej woli, nie została wyrządzona nikomu żadna krzywda, to skąd pomysł o tym, że mamy odchodzić hurtem – napisała Foremniak na Instagramie.

– Nawet nie poinformował nas o swojej decyzji, tym bardziej jestem zażenowana jego wypowiedzią – dodała. – W takim razie bardzo proszę nie nadużywać słów i zdarzeń tylko po to, aby było glośno. Słabe jest to, że potrzebując tego rozgłosu używa się nie swojego światła – zakończyła aktorka.

