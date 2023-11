Są wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego. Kto ma największe szanse, aby zastąpić ustępującego prezydenta RP, Andrzeja Dudę?

IBRiS na zlecenie Onetu zapytał respondentów o to, czy wezmą udział w nadchodzących wyborach prezydenckich. Okazuje się, że aż 70,9% ankietowanych przyznało, że zamierza zagłosować na swojego kandydata.

Uczestnikom badania przedstawiono dwa warianty kandydatów. W jednym z nich pierwszą turę wygrałby Rafał Trzaskowski z wynikiem 34,6% i – obserwując wyniki sondażu – to on jest obecnie najpoważniejszym pretendentem do zastąpienia Andrzeja Dudy. W tym samym wariancie do drugiej tury wszedłby też Mateusz Morawiecki z rezultatem 29,9%.

Na ostatniej pozycji podium uplasował się natomiast Szymon Hołownia, którego poparłoby 11,6% ankietowanych, a za nim m.in. Sławomir Mentzen, którego poparłoby ponad 7% badanych.

W drugim wariancie w pierwszej turze zwyciężyłby Donald Tusk z wynikiem 25,6%, a na rywalizującą z nim Elżbietę Witek zagłosowałoby z kolei 21,4% ankietowanych. Ostatnie miejsce na podium w tym zestawieniu przypadłoby z kolei Szymonowi Hołowni, który mógłby pochwalić się rezultatem na poziomie 16,7%.

