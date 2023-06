To byłaby prawdziwa sensacja. Mariusz Pudzianowski po wielu latach ponownie zawalczy w klatce z Marcinem Najmanem?

W 2009 roku w ringu, podczas gali KSW, stanęli naprzeciwko siebie Mariusz Pudzianowski i Marcin Najman. „Pudzian” był wówczas zawodnikiem debiutującym w formule MMA, wcześniej startował jedynie w zawodach dla siłaczy.

Pomimo tego Pudzianowski błyskawicznie rozprawił się ze swoim rywalem, który wówczas walczył w ringach bokserskich i brutalnie go znokautował. Dla wielu kibiców było to zaskoczenie. Raczej nikt nie przewidywał bowiem, że walka skończy się tak szybko. Wyglądało to tak:

Pudzianowski znów zawalczy z Najmanem?

Okazuje się, że po wielu latach może dojść do rewanżu Pudzianowskiego z Najmanem. Wszystko zaczęło się od wpisu tego drugiego na Twitterze. – Po KSW na Narodowym pytacie, czy jestem gotowy na rewanż z Pudzianem? Odpowiadam rzeczowo, jestem! – napisał Najman.

Warto wspomnieć, że podczas ostatniej gali KSW na Stadionie Narodowym Mariusz Pudzianowski musiał uznać wyższość Artura Szpilki. Popularny pięściarz znokautował „Pudziana”.

Jak na wpis Najmana zareagował Pudzianowski? Nie zaprzeczył, że do walki nie dojdzie. Co więcej, dał fanom nadzieję, iż do starcia dojdzie. – Marcin nie wywołuj wilka z lasu :))))) – napisał Pudzianowski.

