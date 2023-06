Najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski w rozmowie z portalem o2.pl po raz kolejny zaprezentował bardzo niepokojącą wizję. Tym razem dotyczy ona bardzo bliskiej przyszłości. Wizjoner wskazał konkretny miesiąc tego roku.

Jasnowidz Jackowski w ostatnich latach zasłynął bardzo pesymistycznymi wizjami dotyczącymi bliskiej przyszłości. Jego zwolennicy przekonują, że wizje odnajdują potwierdzenie w faktach. Przeciwnicy są jednak innego zdania. Nie ma wątpliwości, że każdy musi samodzielnie ocenić przepowiednie jasnowidza z Człuchowa.

Tym razem w rozmowie z portalem o2.pl Jackowski po raz kolejny powtórzył niepokojącą wizję dotyczącą niedalekiej przyszłości. Mało tego – jasnowidz wskazał konkretny miesiąc tego roku. „Jak myślę o okresie wakacyjnym, to niepokojąco kojarzy mi się czerwiec” – powiedział.

„Na świecie może zacząć dziać się coś, co może sprawić, że w czerwcu trochę możemy stracić radość z wakacji. Na świecie może zrobić się goręcej. To niepokojące” – powiedział Jackowski. Jasnowidz nie doprecyzował, co konkretnie mogłoby się wydarzyć w tym miesiącu.

Źr. o2.pl