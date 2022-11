Robert Lewandowski został jednym ze strzelców bramek dla naszej drużyny w meczu z Arabią Saudyjską. To co zrobił po trafieniu przejdzie jednak do historii polskiego futbolu.

Mecz Polska-Arabia Saudyjska był dla kibiców z naszego kraju jednym wielkim dreszczowcem. Przez większą część spotkania dominowali Saudyjczycy, jednak ostatecznie to nasi zawodnicy podnieśli z murawy trzy punkty.

Pierwszego gola dla biało-czerwonych zdobył Piotr Zieliński, który wykorzystał podanie od Roberta Lewandowskiego. „Lewy” nie wykorzystał wcześniej doskonałej okazji, jednak zdążył odegrać piłkę do „Ziela”, a ten wpakował ją pod poprzeczkę.

Jeszcze przed przerwą mogliśmy stracić prowadzenie, ale Wojciech Szczęsny obronił rzut karny, a następnie dobitkę innego z zawodników Arabii Saudyjskiej. Na przerwę schodziliśmy więc z jednobramkowym prowadzeniem.

Lewandowski płakał po golu. Co za emocje!

Polacy wreszcie jednak dopięli swego i w drugiej połowie zdobyli jeszcze jedną bramkę. Zdobył ją, po fatalnym błędzie saudyjskiej obrony, Robert Lewandowski. „Lewy” wyszedł sam na sam, a następnie posłał piłkę obok bramkarza.

Po strzelonej bramce napastnik Barcelony padł na murawę i po prostu zaczął płakać. Zeszły z niego ogromne emocje, niestrzelony karny z Meksykiem, a także gigantyczna presja. Warto obejrzeć to nagranie: