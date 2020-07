Piątkowa okładka „Faktu” zbulwersowała wielu polityków obozu rządzącego. Część osób wprost mówi o manipulacji, niektórzy idą o krok dalej, zarzucając zagranicznym mediom próbę ingerowania w wynik wyborów prezydenckich w Polsce. Do sprawy odniósł się redaktor naczelny „Newsweek Polska” Tomasz Lis.

Wspomniana okładka „Faktu” odnosi się do sprawy osoby skazanej za molestowanie seksualne małoletniego krewnego. Mężczyzna odbył karę pozbawienia wolności, jednak nadal podlegał pod zakaz zbliżania się do ofiary. Prezydent Andrzej Duda przychylił się do prośby pokrzywdzonej i jej matki i zdecydował o zdjęciu zakazu.

Tymczasem na okładce gazety czytamy: „Trzymał córkę, bił po twarzy i wkładał jej rękę w krocze”. W tle widać zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy. Szef sztabu urzędującego prezydenta zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do ambasadora Niemiec.

Piątkowa publikacja #Fakt.u o człowieku, którego ułaskawił prezydent @AndrzejDuda, wywołała burzę. Do redakcji płyną listy i komentarze z podziękowaniami od ofiar przemocy domowej. Piszą, że traumy i upokorzenia nie da się zapomnieć.https://t.co/OR2O2xDM92 — FAKT24.PL (@FAKT24PL) July 3, 2020

Szef sztabu Andrzeja Dudy: Apel do ambasadora Niemiec

– Jest rzeczą haniebną, że sztabowcy Rafała Trzaskowskiego i ich media, szczególnie jest to bulwersujące gdy mówimy o mediach zagranicznych, które tutaj w Polsce powinny trzymać się z daleka od procesu wyborczego. I mój apel do ambasadora Niemiec o to, żeby podjął w tej sprawie interwencję – powiedział Adam Bielan w radiowej Jedynce.

Z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk ogłosił, że jego resort zrezygnuje z prenumerowania tej gazety. W ślad za nim poszedł wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Na sytuację ostro zareagowała była premier Beata Szydło. – Ta gazeta po raz kolejny stosuje takie metody. Była już przecież sprawa śmierci syna pana premiera Leszka Millera. Mamy podobny zabieg – stwierdziła eurodeputowana PiS.

Tomasz Lis prognozuje, jak zareagują Niemcy

Pretensji polityków obozu rządzącego do Niemiec nie rozumie Tomasz Lis. Redaktor naczelny „Newsweek Polska” zamieścił dosadny komentarz w tej sprawie. „Gdy do Niemiec dotrą słowa Bielana i innych PIS/ owców , to reakcja będzie tylko jedna. Wzruszenie ramion i słowa ‚co za kretyni'” – napisał.

Gdy do Niemiec dotrą słowa Bielana i innychPIS/ owców , to reakcja będzie tylko jedna. Wzruszenie ramion i słowa „co za kretyni”. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) July 3, 2020

Źródło: „Fakt”/ Fakt24.pl, Twitter, Polskie Radio