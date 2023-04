Tomasz Lis ubolewa nad sytuacją polityczną w Polsce. – 4,5 miliona Polaków ma wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe, 60 procent z nich nie pracuje, dwie trzecie nie czyta absolutnie nic. To oni w większości popierają PiS – przekonuje publicysta. Odpowiedział mu Łukasz Pawłowski zajmujący się sondażami.

Czy wyborcy PiS, to dużej mierze osoby z wykształceniem podstawowym i bezrobotni? Taki mit dominuje wśród wielu osób i jest powielany w mediach. Ostatnio głos w tej sprawie postanowił zabrać Tomasz Lis.

„4,5 miliona Polaków ma wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe, 60 procent z nich nie pracuje, dwie trzecie nie czyta absolutnie nic. To oni w większości popierają PiS i to oni zdecydują o przyszłości państwa, narodu i młodzieży, w tym tej najlepszej, elity” – podkreślił publicysta.

Tomasz Lis o wyborcach. Odpowiedział mu ekspert

Jego wpis wywołał wielkie poruszenie w sieci. Odpowiedział mu m.in. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. „Jak? Powiedzcie mi jak można twierdzić, że Tomasz Lis cokolwiek wie o polityce?” – zastanawia się ekspert. „W każdych wyborach udział osób z wykształceniem podstawowym to jest około 5%, tak tylko 5% wszystkich głosujących to są osoby z wykształceniem podstawowym (jest tam zawsze najniższa frekwencja)” – tłumaczy.

Jak? Powiedzcie mi jak można twierdzić, że Tomasz Lis cokolwiek wie o polityce? W każdych wyborach udział osób z wykształceniem podstawowym to jest około 5%, tak tylko 5% wszystkich głosujących to są osoby z wykształceniem podstawowym (jest tam zawsze najniższa frekwencja) pic.twitter.com/kncpC0KPTQ — Łukasz Pawłowski (@LukasPawlowski) April 14, 2023

W kolejnym wpisie Pawłowski pokazał wyniki z exit poll, które podważają twierdzenia Lisa. „W wyborach do Sejmu w 2019 tylko 7% wyborców PiS to byli wyborcy z wykształceniem podstawowym a 67% osoby z wykształceniem średnim i wyższym. To są dane z exit poll Niech Tomasz Lis sobie gdzieś to wydrukuje i powiesi na ścianie” – czytamy.