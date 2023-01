Tomasz Pieńko, zawodnik Zagłębia Lubin, zdobył fantastycznego gola w meczu ze Śląskiem Wrocław. Piłkarz „Miedziowych” przedryblował pół boiska i pewnie skierował futbolówkę do bramki rywali.

Zagłębie Lubin pokonała Śląsk Wrocław w meczu wyjazdowym. Podopieczni Waldemara Fornalika, nowego szkoleniowca „Miedziowych”, wbili rywalom aż trzy gole. Śląsk nie zdołał odpowiedzieć ani jednym trafieniem. W derbach Dolnego Śląska lepsze okazało się więc Zagłębie.

Pierwszy gol dla Zagłębia padł w 33. minucie gry. Wówczas piłkę do bramki Śląska Wrocław skierował Kacper Chodyna. Drugie trafienie, które podcięło skrzydła podopiecznym Ivana Djurdjevicia, padło z kolei już po przerwie, w 67. minucie spotkania. Jego autorem był Sasa Zivec.

Prawdziwe show kibice mieli okazję zobaczyć jednak w samej końcówce spotkania. Gol, które w 90. minucie zdobył Tomasz Pieńko, był bowiem czymś niespotykanym na ekstraklasowych stadionach.

Tomasz Pieńko z fantastycznym golem. Drybling na miarę Kyliana Mbappe

Tomasz Pieńko dobił rywali, którzy i tak leżeli już na łopatkach. Piłkarz, który na murawie pojawił się zaledwie osiem minut wcześniej, przechwycił piłkę w środkowej części boiska, a następnie ruszył na bramkę ekipy z Wrocławia.

To, co zobaczyli kibice na pewno przerosło ich oczekiwania. Pieńko przedryblował bowiem kilku zawodników Śląska niczym Kylian Mbappe, a następnie, na dużym spokoju, posłał piłkę do bramki. Dzięki temu przypieczętował trzy punkty dla Zagłębia. – Jak to zrobił! – krzyczeli komentatorzy Canal+Sport, gdzie relacjonowane było starcie Śląska z Zagłębiem.

WOW! Tak się dobija rywala! Tomasz Pieńko SHOW we Wrocławiu 😍



📺 Zagłębie wygrywa 3-0, a my zapraszamy już na magazyn LIGA+ w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/OX462qPDe2 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 28, 2023

Przeczytaj również: