W samolocie należącym do linii LOT lecącej w środę z Chicago do Krakowa doszło do tragedii. Na pokładzie maszyny zmarła kobieta pochodząca Polski – informuje Polsat News. Przewoźnik wydał komunikat, w którym poinformowano, że załoga postępowała zgodnie z procedurami.

Linie LOT wydały komunikat, którego treść przytacza Polsat News. „Składamy kondolencje bliskim pasażerki, której zgon stwierdzono podczas dzisiejszego lotu z Chicago do Krakowa” – napisano w oświadczeniu przewoźnika o tragedii w samolocie.

„Załoga zadziałała zgodnie z procedurami przewidzianymi w takich przypadkach, a po wylądowaniu w Krakowie, stosowne służby przystąpiły do czynności” – dodano w komunikacie. Polsat News informuje, że maszyna wylądowała na lotnisku Kraków-Balice o godzinie 8:48.

Sprawę komentuje również przedstawiciel małopolskiej policji Stanisław Gleń. „Wciąż trwają ustalenia służb, co do przyczyn śmierci kobiety. Prawdopodobnie były to przyczyny naturalne. Pasażerka miała 76 lat” – wyjaśnił policjant, cytowany przez Polsat News.

Źr. Polsat News