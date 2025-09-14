Tragiczne sceny rozegrały się w Tatrach po słowackiej stronie granicy. 32-letnia Polka podczas wspinaczki spadła w ponad 100-metrową przepaść. Warunki pogodowe okazały się tak trudne, że jej ciało można było wydobyć dopiero kolejnego dnia.

Do dramatu doszło w piątek. Słowackie służby górskie poinformowały, że początkowo ratownicy ruszyli z pomocą „do dwóch mężczyzn narodowości słowackiej w wieku 21 i 41 lat, którzy utknęli w rejonie Klimkowej Przełęczy”.

„Stracili oni orientację we mgle i ulewnym deszczu i nie mogli samodzielnie kontynuować wspinaczki” – napisano w komunikacie. Gdy na miejscu pojawili się ratownicy, poinformowali ich, że stali się świadkami wypadku innej turystki. Widzieli, jak spadała w przepaść.

„Słowacy byli świadkami upadku polskiej wspinaczki z wysokości około 100 m” – opisała Horska Zachranna Sluzba. Niestety warunki pogodowe okazały się tak trudne, że wykluczono poderwanie śmigłowca ratowniczego. Jak podaje HZS, okolice miejsca upadku turystki z Polski przeszukiwano w nocy za pomocą drona z termowizją. Poszukiwania jednak nie powiodły się.

Polka została odnaleziona dopiero następnego dnia. „Podczas lotu rozpoznawczego ciało kobiety zauważono w wąwozie, niestety bez oznak życia” – podano w komunikacie HZS.

