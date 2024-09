Straszne zdarzenie w Szkole Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza w Warszawie. Pierwszy dzień szkoły dla 13-latki zakończył się transportem do szpitala.

Do zdarzenia doszło zaledwie kilka godzin po pierwszym dzwonku i to pierwszego dnia szkoły. Na schodach kłębiły się dzieci. W pewnym momencie 13-latka zaczęła być pospieszana przez jednego ze swoich kolegów. Nikt nie spodziewał się, że za chwilę dojdzie do tragedii.

W pewnym momencie dziewczynka straciła bowiem równowagę i spadła w dół. Na miejsce natychmiast wezwano pomoc medyczną, a ratownicy rzucili się do pomocy 13-latce. Szybko okazało się, że dziecko nabawiło się poważnych urazów.

U dziewczynki stwierdzono złamanie obu stawów skokowych. Konieczny był więc pilny transport do szpitala celem dalszej diagnostyki oraz zastosowania choćby doraźnego, przeciwbólowego leczenia.

Wiadomo również, że dziecko nie wróci do szkoły w najbliższym czasie. Konieczna będzie bowiem operacja, a następnie długa i żmudna rehabilitacja. W tym momencie nie wiadomo natomiast, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec ucznia, który pospieszał 13-latkę.

Przeczytaj również: