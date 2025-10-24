W piątkowy poranek, 24 października 2025 roku, na stacji kolejowej w Owruczu w obwodzie żytomierskim na północy Ukrainy doszło do dramatycznego zdarzenia. Młody mężczyzna zdetonował ładunek wybuchowy podczas rutynowej kontroli granicznej, co spowodowało śmierć czterech osób i obrażenia u dwunastu innych.

Do eksplozji doszło około godziny 10:00 czasu polskiego na peronie dworca w Owruczu. Funkcjonariusze straży granicznej prowadzili standardową kontrolę dokumentów pasażerów pociągu, gdy jeden z mężczyzn – 23-letni mieszkaniec Charkowa – wyjął urządzenie wybuchowe. Detonacja nastąpiła niemal natychmiast, powodując chaos i panikę wśród obecnych.

Wybuch okazał się śmiertelny nie tylko dla samego sprawcy, który zginął na miejscu, ale także dla trzech kobiet w wieku 29, 58 i 82 lat pochodzących z pobliskiego regionu korostieńskiego. Wśród ofiar śmiertelnych znalazła się również strażniczka graniczna, która pełniła służbę podczas kontroli. Dwunastu poszkodowanych, z рoważnymi obrażeniami, zostało szybko przetransportowanych do miejscowego szpitala w Owruczu, gdzie otrzymali niezbędną pomoc medyczną.

Na miejsce zdarzenia natychmiast przybyły specjalistyczne zespoły, w tym grupy śledcze i operacyjne z lokalnego wydziału policji w Korosteniu. Do akcji włączyli się policyjni saperzy, eksperci z policji kryminalnej oraz inne służby ratownicze. Do wczesnego popołudnia, około godziny 13:00, policja potwierdziła wstępne dane dotyczące ofiar i rannych, kontynuując prace na miejscu.

Wstępne dochodzenie wskazuje, że mężczyzna posiadał przy sobie materiały wybuchowe, jednak na razie nie ujawniono żadnych informacji na temat potencjalnych motywów działania. Władze ukraińskie nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym możliwości ataku terrorystycznego, choć na obecnym etapie śledztwa skupiają się na zebraniu dowodów i zabezpieczeniu terenu.

Źródło: Polsat News