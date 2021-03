Tragiczny wypadek autobusu na wysokości mostu w Kaszycach na autostradzie A4. Pojazd, którym podróżowało dziesięć osób, uderzył w bariery i wpadł do rowu. Jedna osoba nie żyje.

Do tragicznego wypadku doszło w pobliżu MOP Kaszyce na podkarpackim odcinku autostrady A4. Autokar, którym podróżowali obywatele Ukrainy, uderzył w bariery i przewrócił się do rowu. W pojeździe było dziesięć osób – niestety, jedna z nich zginęła. Pozostałe trafiły do szpitala.

Do wypadku mogły przyczynić się fatalne warunki panujące na drogach. W nocy z niedzieli na poniedziałek na Podkarpaciu padał deszcz ze śniegiem. Temperatura była ujemna, co mogło powodować lokalne oblodzenia.

Warto zaznaczyć, że na początku marca w tym samym miejscu doszło do wypadku innego ukraińskiego autobusu. Podróżowało nim wówczas 57 osób, pięć z nich zginęło.

Czytaj także: Warszawa: Burzliwy protest przeciwników obostrzeń. Dwoje policjantów rannych

Źr.: RMF FM, Facebook