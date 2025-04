W Watykanie, przy okazji uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka, doszło do spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Ekspertka z ruchu warg odczytała, o czym rozmawiali przywódcy.

Trump i Zełenski spotkali się w Watykanie. W sieci pojawiły się wymowne zdjęcia, na których przywódcy siedzą twarzą w twarz, na krzesłach. W sieci pojawiło się natomiast nagranie, na którym widać sytuację poprzedzającą rozmowę.

Ekspertka, Nicola Hickling, odczytała z ruchu, o czym rozmawiał Trump z Zełenskim zanim jeszcze usiedli na krzesłach. Przywódcy mieli rozmawiać o „zapewnieniu”. – Chciałbym, żebyś zrobił to, ale nie w ten sposób – miał powiedzieć Zełenski. – To bardzo ciekawa strategia, masz pewność – odpowiedział, według ekspertki, Donald Trump.

Jeszcze wcześniej doszło do krótkiej wymiany zdań Trumpa z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji najpierw ścisnął ręce Zełenskiego, a następnie Trump przyciągnął Macrona w swoją stronę. – Zwolnij, pozwól mi przynieść… – miał powiedzieć Trump do Macrona. – Nie masz racji, musisz mi zrobić przysługę, nie powinieneś tu być – rzucił po chwili Trump do prezydenta Francji.

Ekspertka zauważa, że na tę sytuację Zełenski zaczął kiwać głową. Dalej widać, że jedna z osób przygotowująca trzecie krzesło zastanawia się czy je zabrać, czy jednak zostawić. Po chwili widać jednak, że trzeciego krzesła nie ma.

