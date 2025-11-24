Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych tajemniczy wpis. Lakonicznie odniósł się w nim do trwających negocjacji mających zakończyć wojnę na Ukrainie.

Trwają rozmowy na temat planu pokojowego mającego zakończyć wojnę na Ukrainie. Pierwotny amerykański plan wywołał wiele kontrowersji. Następnie w toku rozmów w Genewie projekt nieco zmieniono.

Wiele wskazuje, że osiągnięto spore postępy. W sieci pojawił się tajemniczy wpis amerykańskiego prezydenta, który dość enigmatycznie odniósł się do trwających rozmów.

„Czy to naprawdę możliwe, że w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą osiągnięto tak duży postęp? Nie wierzcie, dopóki nie zobaczycie, ale może coś dobrego się dzieje. BOŻE, BŁOGOSŁAW AMERYKĘ!” – pisze Trump w Truth Social.

Po spotkaniu z amerykańskimi dyplomatami przedstawiciele Ukrainy mieli oświadczyć, że poprawiony podczas rozmów w Genewie projekt planu pokojowego jest zgodny z jej interesami narodowymi i bezpieczeństwem. Tak przynajmniej wynikało z komunikatu Białego Domu.

Źr. WP