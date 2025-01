Donald Trump wygłosił przemówienie na forum w Davos, w którym mówił m.in. o zakończeniu wojny na Ukrainie. Przedstawił swój nowy pomył i ogłosił, że Ukraina już teraz „jest gotowa na zawarcie umowy”.

„Witam wszystkich w pięknym Davos. Jest to niezwykle historyczny tydzień w USA, trzy dni temu objąłem urząd, zostałem zaprzysiężony i wchodzimy w złoty wiek Ameryki” – powiedział Trump w przemówieniu transmitowanym w Davos.

Nowy amerykański prezydent zapowiedział, że wystąpi do władz Arabii Saudyjskiej i OPEC-u o obniżenie cen ropy. Nie ukrywał zdziwienia, że nie zrobiono tego wcześniej. Przekonywał, że to właśnie z tego powodu wciąż toczy się wojna w Ukrainie. „Jeśli spadnie cena ropy, to skończy się wojna ukraińsko-rosyjska. Przy takich cenach, ta wojna będzie trwała. Trzeba to było zrobić dawno temu” – stwierdził Trump.

„Osiągniemy pokojowe porozumienie między Ukrainą a Rosją, to jest bardzo ważne, mam nadzieję, że to się uda. To jest miejsce mordu, miliony żołnierzy giną na co dzień, nikt czegoś takiego nie widział od czasu II wojny światowej. Zwłoki Rosjan i Ukraińców leżą na polach. Czas to zakończyć” – powiedział.

Trump podkreślił, że wszystko zależy od Rosji, bo Ukraina już teraz wyraża gotowość do zawarcia pokoju. „Trzeba zapytać Rosję, czy wojna zakończy się w tym roku, bo Ukraina jest gotowa na pokój. Bardzo chciałbym jak najszybciej spotkać się z prezydentem Putinem, aby położyć kres tej wojnie. I to nie z punktu widzenia gospodarki czy czegokolwiek innego. Ale z punktu widzenia zaprzepaszczonych ludzkich istnień. Piękni, młodzi ludzie, którzy giną na polu walki. (…) Widziałem zdjęcia tego, co się dzieje, to jest po prostu rzeźnia. Musimy to zatrzymać, ta wojna jest straszna” – powiedział.

Źr. Interia; se.pl