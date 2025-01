Donald Trump postawił ultimatum Władimirowi Putinowi. Na słowa amerykańskiego prezydenta zareagowali rosyjscy propagandyści.

W środę Donald Trump w końcu bezpośrednio odniósł się do potencjalnego zakończenia wojny na Ukrainie. – Nie chcę zaszkodzić Rosji. Kocham naród rosyjski i zawsze miałem bardzo dobre relacje z prezydentem Putinem – podkreślił na wstępie.

– Rozstrzygnijcie teraz i zatrzymajcie tę śmieszną wojnę! Będzie tylko gorzej. Jeśli wkrótce nie dojdziemy do porozumienia, wkrótce nie będę miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i innym krajom (w niej – przyp. red.) uczestniczącym – zapowiedział Trump, co zostało odebrane jako ultimatum wobec Putina.

Putinowska propaganda reaguje na słowa Trumpa

Natychmiast zareagowali na to rosyjscy propagandyści. Marina Achmedowa, członek Rady Praw Człowieka przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej i redaktor naczelna IA Regnum napisała: „Wielu uznało już ten fragment Trumpa za ultimatum. I byłoby to ultimatum, gdyby Trump nie powiedział w ostatnich dniach tak wiele. Groził Kanałowi Panamskiemu i Grenlandii”.

Zachar Prilepin, podpułkownik Gwardii Rosyjskiej, twierdzi z kolei, że słowa Trumpa są „prymitywnym szantażem” i „nikt się na to nie zgodzi”. – Musimy przygotować się na długą wojnę i pogarszającą się sytuację gospodarczą, ale Ukraina powinna przygotować się na zagładę, na dekonstrukcję państwowości poprzez miliony ofiar śmiertelnych w wyniku oporu wobec oddziałów wyzwoleńczych Armii Rosyjskiej. Złóżcie broń, zanim będzie za późno – stwierdził.

– Ciekawe, jak Putin zareaguje na ultimatum. Czekamy! Czy Trump próbuje wykorzystać Rosjan? – napisała komentując słowa Trumpa Olga Skabiejewa, rosyjska dziennikarka telewizyjna i komentatorka polityczna.

Natomiast na kanale należącym do Władimira Sołowjowa, naczelnego rosyjskiego propagandysty, pojawił się wpis o następującej treści: „Trump powiedział, że Rosja pomogła Stanom Zjednoczonym wygrać II wojnę światową, ale jego wypowiedź wyraźnie wypacza historyczną rolę stron. Właściwie uczynił Stany Zjednoczone głównym zwycięzcą, zapominając, że to Związek Radziecki w decydujący sposób przyczynił się do porażki nazistowskich Niemiec”.

