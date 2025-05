Donald Trump przedstawił nowy pomysł na ograniczenie liczby nielegalnych imigrantów przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. Administracja zapowiedziała, że osoby, które samodzielnie zechcą opuścić USA, otrzymają pieniądze.

W poniedziałek Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) przedstawił nowy pomysł na zmniejszenie liczby nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Osoby, które dobrowolnie zdecydują się opuścić USA, otrzymają czek opiewający na kwotę 1000 dolarów.

Nielegalni imigranci przebywający w USA powinni poinformować władze o chęci skorzystania z programu. W tym celu powinni umieścić informacje o planowanym wyjeździe w aplikacji CBP Home. Dzięki temu nie pojawiają się już na liście osób podlegających zatrzymaniu i deportacji.

„Jeśli jesteś tu nielegalnie, auto-deportacja jest najlepszym, najbezpieczniejszym i najwygodniejszym pod względem kosztów sposobem na opuszczenie Stanów Zjednoczonych i uniknięcie aresztowania. DHS oferuje teraz nielegalnym cudzoziemcom pomoc finansową w podróży i stypendium na rzecz powrotu do kraju rodzinnego” – napisano w komunikacie.

Ci ciekawe sam Trump nie wykluczył, że osoby, które poddadzą się autodeportacji w przyszłości mogą wrócić do USA. „Jeśli są dobrzy, jeśli chcemy, aby wrócili do gry, będziemy z nimi współpracować, aby sprowadzić ich z powrotem tak szybko, jak to możliwe” – powiedział prezydent USA.

Źr. Polsat News