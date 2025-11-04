W przededniu wyborów na urząd burmistrza Nowy Jork, obecny prezydent USA Donald Trump wystosował ostry komunikat skierowany do żydowskich wyborców.

– Każdy Żyd, który głosuje na Zohran Mamdani … jest głupim człowiekiem – napisał Trump w poście na swoim kanale społecznościowym w zyskującym popularność serwisie Truth Social, gdzie amerykański prezydent bardzo często formułuje swoje opinie.

34-letni Mamdani, który może zostać pierwszym muzułmańskim burmistrzem największej amerykańskiej metropolii, jest postacią budzącą kontrowersje. Pochodzi z Ugandy, z rodziny indyjskich imigrantów, a w kampanii wyborczej podkreślał swoją lewicową orientację oraz krytyczne względem Izraela stanowisko, w tym oskarżenia o „ludobójstwo w Strefie Gazy”.

W ocenie społeczności żydowskiej Nowego Jorku kandydatura Mamdaniego wywołała podziały. Ponad tysiąc rabinów wystosowało wspólny list potępiający jego kandydowanie, choć jednocześnie – jak wskazują inne głosy – znaleźli się żydowscy przywódcy wspierający jego deklarację walki z antysemityzmem.

Z kolei Trump – który wcześniej określał Mamdaniego m.in. jako „komunistę” – zdecydował się otwarcie poprzeć innego kandydata, byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. To ważny zwrot w jego dotychczasowej retoryce wobec demokracji i wyborów lokalnych.

źródło: TVN24

Przeczytaj również: