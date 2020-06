Rafał Trzaskowski jest zaniepokojony wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak inni politycy Platformy Obywatelskiej. Kandydat KO na prezydenta poinformował w Lublinie, że napisał w tej sprawie list. – Słyszymy, że prezydent Duda udaje się w podróż do Waszyngtonu, tylko niestety nie wiemy w jakim celu – mówił.

Wczoraj informowaliśmy o konferencji prasowej Borysa Budki we Wrocławiu. Lider Platformy Obywatelskiej zapytał urzędującego prezydenta, w jakim celu udaje się do Stanów Zjednoczonych. Wyraził obawę, że podczas spotkania może zostać podjęta decyzja ws. umieszczenia broni nuklearnej w Polsce.

W podobnym tonie wypowiedział się Rafał Trzaskowski, podczas wiecu w Lublinie. – Ani parlament, ani społeczeństwo nie zostało o tym poinformowane. I dlatego prosiłbym prezydenta o poinformowanie opinii publicznej, w jakim celu do Waszyngtonu się udaje. Skierowałem list do prezydenta w tej sprawie – ogłosił.

Trzaskowski napisał list do prezydenta: Dochodzą do nas różnego rodzaju sygnały

Trzaskowski zastrzega, że w kwestii stacjonowania oddziałów USA na terenie Polski zgadza się z rządzącymi. – Jest to jeden z niewielu przykładów kontynuacji polityki zagranicznej, bo przypominam że to rządy PO i PSL negocjowały sprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski i tutaj rząd PiS-u wcielał to w życie. Tutaj mamy rzeczywiście kontynuację – przypomniał.

Kandydat na prezydenta wyraził jednak obawę, że prawdziwy cel wizyty w USA jest inny. – Dochodzą do nas różnego rodzaju sygnały o tym, że Amerykanie chcą przenosić swoją broń nuklearną, dochodzą do nas sygnały, że być może toczą się rozmowy również o kwestii budowy elektrowni atomowej w Polsce – dodał.

Prezydent Warszawy domaga się do głowy państwa jasnej deklaracji ws. tematu rozmów w USA. W jego ocenie opinia publiczna powinna znać plany rządzących w tak istotnych dla kraju sprawach.

Kandydat KO: Dlaczego ta wizyta ma miejsce kilka dni przed wyborami…

Kandydat KO zwrócił również uwagę na termin wizyty. – Albo sprawa jest niesłychanie istotna i rzeczywiście w Waszyngtonie zapadną bardzo poważne decyzje, ale wtedy parlament powinien zostać o tym poinformowany, RBN powinna zostać zwołana, no albo nie będą tam zapadały bardzo ważkie decyzje i wtedy jest oczywiście pytanie, dlaczego ta wizyta ma miejsce kilka dni przed wyborami – zaznaczył.

– Mam nadzieję, że prezydent Duda nie jedzie od Waszyngtonu tylko i wyłącznie dla doraźnych celów kampanii politycznej czy swojej czy prezydenta Trumpa, stąd ten list i stąd te pytania. Te wątpliwości muszą być wyjaśnione – dodał.

Źródło: Facebook/ Rafał Trzaskowski, Polsat News