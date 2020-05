Rafał Trzaskowski byłby rywalem Andrzeja Dudy w drugiej turze wyborów prezydenckich – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej wyprzedził Szymona Hołownię, który znalazł się na najniższym stopniu podium.

W piątek okazało się, że to nie Małgorzata Kidawa-Błońska będzie walczyła o fotel prezydenta RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Kandydatkę zastąpił Rafał Trzaskowski. Notowania nowego kandydata błyskawicznie poszły w górę.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, obecny prezydent Warszawy może liczyć na 14 proc. poparcia. Oznacza to, że to właśnie on zmierzyłby się z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów prezydenckich.

A ta druga tura wydaje się nieunikniona. Obecny prezydent wprawdzie jest zdecydowanym liderem sondaży, notując aż 43,7 proc. poparcia, ale jest coraz mniej prawdopodobne, by zwyciężył już w pierwszej turze. A trudno ukryć, że druga tura z pewnością będzie o wiele bardziej wyrównana.

Na trzecim miejscu w zestawieniu jest Szymon Hołownia, na którego chciałoby zagłosować 13,3 proc. badanych. Hołownia wciąż ma ogromne szanse na wejście do drugiej tury, jednak odkąd pojawiła się kandydatura Rafała Trzaskowskiego, dziennikarzowi będzie znacznie trudniej.

Na czwartym miejscu w zestawieniu znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz, na którego chciałoby zagłosować 9,8 proc. badanych. Piąte miejsce zajął Krzysztof Bosak (6,9 proc.) a szóste Robert Biedroń (5,2 proc.). 7,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Źr.: RMF FM