Chciałem podziękować wszystkim moim przyjaciołom z koalicji 15 października – ogłosił Rafał Trzaskowski. To właśnie kandydat KO wygrał I turę wyborów prezydenckich, jak wskazują wyniki exit poll dwóch pracowni. Co ciekawe, prezydent Warszawy podziękował 4 kandydatom. Następnie zwrócił się do pozostałych.

O 21.00 zakończyło się głosowanie w I turze wyborów prezydenckich. Niemal natychmiast pojawiły się wstępne wyniki exit poll. Tym razem badania przeprowadziły dwie pracownie: Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu oraz OGB Pro dla Telewizji Republika.

Z badania Ipsos wynika, że wybory wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,8 proc., drugi był Karol Nawrocki – 29,1 proc., a trzeci Sławomir Mentzen z wynikiem 15,4 proc. Pozostałe wyniki wyglądają następująco: Grzegorz Braun zdobył 6,2 proc. Adrian Zandberg – 5,2 proc. Szymon Hołownia – 4,8 proc. Magdalena Biejat – 4,1 proc. Joanna Senyszyn i Krzysztof Stanowski zdobyli po 1,3 proc. głosów. Marek Jakubiak – 0,8 proc. Artur Bartoszewicz – 0,5 proc. Maciej Maciak – 0,4 proc. Marek Woch – 0,1 proc.

Z kolei z badania OGB Pro wynika, że pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 31,6 proc. wynikiem. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z 29,8 proc., trzeci był Sławomir Mentzen z wynikiem 14 proc., czwarte miejsce zdobył Adrian Zandberg – 6 proc., piąte zaś Grzegorz Braun – 5,4 proc., na kolejnych pozycjach uplasowali się: Szymon Hołownia – 4,7 proc., Magdalena Biejat – 4,4 proc. Krzysztof Stanowski oraz Joanna Senyszyn – po 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,7 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak 0,2 proc. i Marek Woch 0,1 proc.

Trzaskowski po zwycięstwie dziękuje 4 kandydatom. Co powiedział do reszty?

Zaraz po ogłoszeniu wyników exit poll głos zabrał zwycięzca. – Chciałem podziękować wszystkim moim przyjaciołom z koalicji 15 października, dziękuję wam bardzo, chciałem podziękować Magdalenie Biejat, chciałem podziękować Szymonowi Hołowni, chciałem podziękować Adrianowi Zandbergowi, chciałem podziękować pani prof. Senyszyn. Dziękuję wam bardzo – ogłosił prezydent Warszawy.

Następnie odniósł się do pozostałych kandydatów. Trzaskowski zwrócił się do nich z gratulacjami. – Chciałem też pogratulować wszystkim innym kandydatom, którzy stanęli do tego wyścigu – podkreślił.

– Idziemy po zwycięstwo. Mówiłem wam 8 miesięcy temu, że będzie bardzo, bardzo blisko i jest bardzo blisko. Bardzo się cieszę z tego, że wygrałem I turę, ale dużo, dużo pracy przed nami – zapowiedział.

