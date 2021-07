Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i jeden z czołowych polityków PO, komentował na antenie TVN24 powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Przedstawiciel opozycyjnego ugrupowania ujawnił, w jaki sposób kontaktował się z nim były premier.

Rafał Trzaskowski był gościem programu na antenie TVN24. Podczas wywiadu komentował powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Prezydent Warszawy zapewnił, że nie jest rozczarowany faktem, iż to były premier został p.o przewodniczącego PO.

„Prezydium mojej partii podjęło taką decyzję, że Donald Tusk przejmuje mandat po przewodniczącym Budce, w związku z tym wybory (na szefa partii) można zorganizować najwcześniej za pół roku, a może za dwa i pół roku. Ja to przyjmuję do wiadomości” – powiedział Trzaskowski.

„Te decyzje mamy już za sobą i teraz trzeba patrzeć tylko i wyłącznie w przyszłość. To, co najważniejsze, to żebyśmy wszyscy razem pracowali, dlatego że ja zawsze mówiłem, że bez silnej PO nie wygramy wyborów z PiS” – dodał.

Trzaskowski ujawnił, w jaki sposób kontaktował się z nim Tusk

Trzaskowski mocno komplementował Tuska. Podkreślał, że były premier jest politykiem „niezwykle sprawczym”. „Myślę, że jeżeli ta efektywność Donalda Tuska i nasze pomysły, nasze czucie też tego, co się w polityce dzieje – bo przez 7 lat żeśmy ciężko pracowali – to wszystko zostanie połączone, jeżeli będziemy mieli synergię, to wygramy te wybory parlamentarne” – powiedział.

Prezydent stolicy zdradził też, w jaki sposób kontaktował się z nim Donald Tusk. Odpowiedział również na pytanie, kiedy spotka się z Donaldem Tuskiem, który teraz, w ramach partyjnej struktury, został przecież jego przełożonym.

„Donald Tusk jest szefem. Jak tylko mnie zaprosi. Wymienialiśmy też SMS-y. Jestem absolutnie gotowy do tego, żeby rozmawiać o konkretach” – powiedział Rafał Trzaskowski.