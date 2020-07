Od kilku dni trwa prawdziwy festiwal zabiegania o głosy wyborców Konfederacji. Za pośrednictwem Twittera do sympatyków tego ugrupowania zwrócił się nawet… Donald Tusk.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Krzysztof Bosak zdobył 6,78 proc. głosów, co dało mu czwartą pozycję. Wiele wskazuje na to, że w drugiej turze to właśnie głosy kandydata Konfederacji zdecydują o wyniku wyborów. Dlatego politycy zarówno obozu rządzącego, jak i opozycji chętnie zwracają się do wyborców Konfederacji starając się przyciągnąć ich poparcie. Do tego grona dołączył Tusk.

„Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli.” – napisał Tusk na Twitterze.

Szef EPL utrzymał swój wpis w takim samym tonie, jak inni przedstawiciele opozycji. Wczoraj tak samo jak Tusk, apelowała do wyborców Konfederacji Magdalena Adamowicz. „Do wyborców @krzysztofbosak: Waszym KONKURENTEM jest tylko PiS (wyborców PO nie przekonacie). Waszym egzystencjalnym ZAGROŻENIEM jest monopol władzy PiS (zrobią wszystko żeby Was zniszczyć). A więc strategicznie dla @Konfederacja_jest NIE głosować na Dudę” – napisała w mediach społecznościowych.

