Donald Tusk ogłosił, że niemieccy żołnierze z wojsk terytorialnych będą pomagać naszym wojskowym. Chodzi o walkę ze skutkami powodzi.

Niedawno Cezary Tomczyk, wiceszef polskiego resortu obrony, ogłosił, że amerykańscy żołnierze pomogą polskim wojskowym we Wrocławiu. W mieście trwają przygotowania związane z nadchodzącą falą powodziową.

– Świetna robota. Walka o Wrocław trwa. Dziś ramię w ramię z Wojskiem Polskim będzie też U.S. Army – poinformował Cezary Tomczyk za pośrednictwem swojego profilu społecznościowego w serwisie „X”.

Co ciekawe, Amerykanie to nie jedyni zagraniczni wojskowi, którzy pomagać będą polskim żołnierzom. Premier Donald Tusk ogłosił bowiem, że wsparcie zapewnią także żołnierze wojsk obrony terytorialnej z Niemiec. – Jak zobaczycie niemieckich żołnierzy, to proszę nie wpadać w panikę – ogłosił szef polskiego rządu.

"Jak zobaczycie niemieckich żołnierzy, proszę nie wpadać w panikę. To jest pomoc" – Donald Tusk do Polaków 🇩🇪 pic.twitter.com/W7nHS6xsi3 — Lemingopedia (@Lemingopedia) September 19, 2024

Przeczytaj również: