Donald Tusk powinien wrócić do polskiego parlamentu? Wyniki badania w tej sprawie opublikowano na łamach „Super Expressu”.

O kandydowaniu Donalda Tuska w najbliższych wyborach parlamentarnych zrobiło się znowu głośno za sprawą zakulisowej rozmowy z dziennikarką Agatą Adamek przed wywiadem dla TVN24.

– Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować – przyznał. – Że co? – zastanawiała się Agata Adamek. – Że będę musiał kandydować. (…) To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział…na tej Wiejskiej (przy tej ulicy znajduje się siedziba Sejmu – red.) – odparł lider PO.

Do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego odniósł się Donald Tusk. – Ja jadąc tutaj, przeczytałem w jednym z portali, jak Donald Tusk z pogardą i wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków, do pracy parlamentarzysty w Sejmie. Myślę, że tym samym pokazał swoje prawdziwe oblicze i co myśli o ciężkiej pracy dla Polaków – oświadczył na jednej z konferencji prasowych.

Czy Tusk powinien kandydować do parlamentu? Pytanie w tej sprawie zadali respondentom autorzy badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Okazuje się, że Polacy są sceptycznie nastawieni. Aż 52 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie”. Kandydowanie Tuska wspiera 37 proc., zaś 11 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-24 sierpnia na próbie 1029 dorosłych Polaków.