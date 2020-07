Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że Donald Tusk nie zaangażuje się w kampanię Rafała Trzaskowskiego przed drugą turą wyborów prezydenckich. W Platformie Obywatelskiej istnieje obawa, że szef Europejskiej Partii Ludowej mógłby odstraszyć elektorat, który prezydent Warszawy stara się przyciągnąć.

Niemal od początku kampanii Rafała Trzaskowskiego można zauważyć, że w pewien sposób stara się on odciąć od Platformy Obywatelskiej. Wielokrotnie zapewniał, że potrafi to zrobić, deklaruje utrzymanie programu 500+, chwali prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a nawet deklaruje wolę współpracy z rządem. I trudno się dziwić, ponieważ kandydat musi przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców.

Nic więc dziwnego, że PiS na każdym kroku przypomina, że Trzaskowski był ministrem w rządzie Donalda Tuska, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. W ostatnim czasie w sieci pojawiły się nawet bannery, na których widać Tuska i Trzaskowskiego.

Jak informuje Wirtualna Polska, z tego powodu zapadła decyzja, że Donald Tusk nie zaangażuje się bardziej w kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego przed drugą turą wyborów prezydenckich. Jeszcze w listopadzie 2019 roku szef Europejskiej Partii Ludowej stwierdził, że nie może być kandydatem na prezydenta ze względu na „bagaż obciążeń”. „Możemy te wybory wygrać, ale do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji. A ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem” – przyznał.

Oczywiście nie jest to decyzja podjęta tylko przez sztab Trzaskowskiego. W podobny sposób postępuje Prawo i Sprawiedliwość, które stara się na pierwszy plan wysuwać polityków mogących pozyskać umiarkowanych wyborców – Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego czy wicepremier Jadwigę Emilewicz. W cień odsunął się natomiast między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, który nie pojawił się nawet na wieczorze wyborczym Andrzeja Dudy.

Źr.: WP