Chcę słuchać przede wszystkim ludzi, młodych ludzi, energicznych ludzi, którzy chcą zbudować Polskę jako państwo pomocne dla wszystkich – oświadczył Donald Tusk podczas kongresu programowego Platformy Obywatelskiej.

W piątek, 27 maja, odbył się kongres programowy największej partii opozycyjnej w Polsce. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było wystąpienie Donalda Tuska. Lider PO podczas przemówienia wiele uwagi poświęcił przyszłości.

– Chcemy dzisiaj rozmawiać, ja chcę słuchać przede wszystkim ludzi, młodych ludzi, energicznych ludzi, którzy chcą zbudować Polskę jako państwo pomocne dla wszystkich, którzy chcą też budować koalicję i nie będziemy rozmawiali o koalicjach partyjnych, chcą zbudować koalicję pokoleń, koalicję ludzi którzy nie boją się wyzwań – oświadczył.

W tym kontekście przyznał wprost, że jego taktyka jest nakierowana na postęp. – Mówią czasami w tych mediach publicznych, że Tusk to jest powrót do przeszłości, nie ma powrotu do przeszłości, jest powrót, mój powrót, to jest powrót do przyszłości, że użyję filmowego porównania, wiecie, o czym mówię i o tym powrocie do przyszłości będziemy dzisiaj rozmawiać, a ja będę głównie słuchał – zapewnił.

Co ciekawe, Tusk przekonuje, iż jego celem nie jest walka z PiS. – My tutaj nie jesteśmy po to, aby wrócić do jakiejś wojny z PiS-em z przeszłości. My jesteśmy tutaj po to, żeby Polska przyszłości wyglądała inaczej niż wygląda w tej chwili – ocenił.

– Życie w Polsce może i musi być szczęśliwe. To miejsce, które jest stworzone dla dobrych i uczciwych ludzi i wtedy to będzie najlepsze miejsce na ziemi – ocenił.