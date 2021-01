Donald Tusk za pośrednictwem Twittera opublikował wpis, w którym odniósł się do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Doszło tam do niepokojów, w związku z wynikiem wyborów prezydenckich.

Zamieszki w Stanach Zjednoczonych do dziś temat numer jeden w światowych mediach. Nie dziwi więc, że komentują je także polscy politycy. Wśród nich m.in. Donald Tusk, który zamieścił wpis w serwisie Twitter. Odniósł się w nim do wydarzeń, do których doszło za oceanem.

„Wszędzie jest jakiś Trump, więc każdy z nas musi bronić Kapitolu” – napisał były premier i lider Platformy Obywatelskiej. Jego wpis, czego można było się spodziewać, wzbudził ogromne kontrowersje w przestrzeni internetowej.

Wszędzie jest jakiś Trump, więc każdy z nas musi bronić Kapitolu. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 7, 2021

Donald Tusk komentuje wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Wywołał kontrowersje

Pod wpisem Tuska zaroiło się od komentarzy. Jeden z nich zamieścił dziennikarz TVP, Bartłomiej Graczak. „Jakiś komentarz ws. pańskiego kolegi Sławomira Nowaka? Zarzut korupcji to nie przelewki” – napisał.

Jakiś komentarz ws. pańskiego kolegi Sławomira Nowaka? Zarzut korupcji to nie przelewki. — Bartłomiej Graczak (@bgraczak) January 7, 2021

„Zamiast myśleć o Trampie proszę pomyśleć o kolegach Sławku i dymkach innych przyjaciół” – napisał w tym samym tonie inny internauta. „Panie Donaldzie czy zamierza pan już do końca swoich dni wykazywać się tylko w pisaniu kolejnych tweetów. To pan strasznie degraduje . Proszę o konkretne działania a nie memłanie” – ocenił inny.