Frontalny atak Platformy Obywatelskiej na Konfederację. Zaczęło się od Donalda Tuska. Szef PO oświadczył, że Jarosław Kaczyński i liderzy Konfederacji stworzą koalicję po zwycięskich wyborach i będą rządzić Polską. Później do ataku przystąpili kolejni politycy.

– Istnieje domniemanie, że bliskie sobie partie, czyli PiS i Konfederacja, gdyby udało im się uzyskać większość, będą tworzyły jeden rząd. Jestem przekonany że rzeczywiście ten scenariusz siedzi w głowie Kaczyńskiego i liderów Konfederacji – ogłosił Donald Tusk na Campus Academy w Sosnowcu.

Następnie zarzucił politykom Konfederacji, że tzw. „piątka Mentzena” jest prawdziwym programem tej formacji. – Jeśli oficjalny 5-punktowy program Konfederacji brzmi: Polska bez gejów, bez Żydów, bez podatków, bez aborcji, bez UE – podkreślił.

Tusk dał sygnał. Politycy KO atakują Konfederację

– Jeśli liderzy tej partii mówią: mówimy to, bo wiemy że to się wielu ludziom podoba, my w to wierzymy i jeśli zobaczycie jak blisko tego myślenia są niektórzy liderzy dzisiejszej partii rządzącej, to wtedy zrozumiecie, mam taką nadzieję, że za tymi słowami czai się ponura rzeczywistość – dodał.

Następnie do akcji wkroczyli inni politycy Koalicji Obywatelskiej.

Konfederacja dałaby dużo, żeby ten film zniknął z internetu. Nie zniknie. Pan @SlawomirMentzen mówi prost. „5 konfederacji! Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej”. To przekaz faszystów a nie patriotów. Zobaczcie jak Was robią w konia! pic.twitter.com/Y8kN3yU8qb — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) March 25, 2023

Piątka Konfederacji. Podpisać mógłby się pod nią Putin! #ruskietrole pic.twitter.com/t9YeLaixsJ — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) March 25, 2023

Na oskarżenia zareagował profil Konfederacji, który przekonuje, że doszło do manipulacji. Wspomniane nagranie z „piątką Mentzena” pochodzi z wykładu dotyczącego marketingu politycznego. Mentzen wyjaśniał w nim, jakie postulaty są atrakcyjne dla danej grupy wyborców. Tzw. piątka nie jest oficjalnym programem partii…

Tutaj link do całości: https://t.co/3d3jBgk4eO



Polecamy, świetny wykład o marketingu politycznym. 10/10. Przy okazji każdy zobaczy, że w manipulacjach niewiele różnicie się od PiS 🙂 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 25, 2023