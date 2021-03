Donald Tusk odniósł się na Twitterze do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. Powodem były publikacje na temat Daniela Obajtka, które w ostatnim czasie pojawiały się w sieci. Rządy PiS szef Europejskiej Partii Ludowej określił jako „czas hańby”.

W ostatnim czasie w mediach ukazał się szereg publikacji na temat Daniela Obajtka. Taśmy z czasów, gdy był on jeszcze wójtem Pcimia, opublikowała niedawno „Gazeta Wyborcza”. Poinformowała również o zakupie mieszkania w Warszawie, na którą miał otrzymać ogromny rabat.

Sam Daniel Obajtek w rozmowie z Wirtualną Polską stanowczo zaprzeczył podawanym przez media informacjom na swój temat. „Obudziły się wszystkie demony. Za tę skuteczność i determinację jestem teraz atakowany i to w sposób niedopuszczalny” – powiedział.

Do całej sprawy za pośrednictwem Twittera postanowił odnieść się Donald Tusk. „Okradają własny naród w czasie tragicznej zarazy. Ich rządy przejdą do historii jako czas hańby. Trzeba to wreszcie głośno powiedzieć” – napisał.

Okradają własny naród w czasie tragicznej zarazy. Ich rządy przejdą do historii jako czas hańby. Trzeba to wreszcie głośno powiedzieć. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 18, 2021

Źr.: Twitter/Donald Tusk