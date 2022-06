Donald Tusk udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”. Podczas rozmowy z Justyną Dobrosz-Oracz złożył „publiczną deklarację”.

– Składam publiczne przyrzeczenie, że my te wybory wygramy. Nowa władza nikomu niczego nie zabierze. Doprowadzi do tego, żeby to, co Polacy mają, nie traciło na wartości w tak kosmicznym tempie – powiedział Donald Tusk podczas rozmowy z „Gazetą Wyborczą”.

🗞️ Składam publiczne przyrzeczenie, że my te wybory wygramy. Wspólnie z całą opozycją albo nawet sami – mówi przewodniczący PO @donaldtusk w dzisiejszym wydaniu @gazeta_wyborcza — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) June 29, 2022

Tusk odniósł się również do ewentualnego „rozliczenia” obecnie rządzących. – Jeśli mnie pani pyta, czy oni będą rozliczeni, to rozliczenie będzie niezwykle spektakularne, jeśli będziemy mieli niezależny sąd i prokuraturę. Bo przecież oni to robią w sposób tak bezwstydny, w poczuciu bezkarności nawet nie ukrywają korupcji, interesowności – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Polityk stwierdził także, że w jego ocenie „PiS niczego ludziom nie dał”. – PiS rozdysponował pieniądze ludzi w taki sposób, by zbudować maksymalne poparcie polityczne – powiedział. – Projekty te traktował niezwykle cynicznie, co dzisiaj widać czarno na białym, ponieważ kompletnie nie dba o to, żeby te pieniądze utrzymały swoją wartość – dodał.

Cała rozmowa TUTAJ.

Tusk udzielił wywiadu. W sieci wrze

Po wywiadzie, którego udzielił Tusk w sieci pojawiło się wiele komentarzy. Poniżej kilka z nich.

Super. A u nas Tusk właśnie przyrzekł wyborczej, że wygra wybory i surowo ukarze Kaczyńskiego. Wesoło się dzionek zaczyna… https://t.co/TC0uPxlerC — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) June 29, 2022

Tusk w wywiadzie dla GW składa kolejne zapewnienie. Tym razem coś tam gadał, że wygra wybory.🤣

Ile to już było tych deklaracji składanych przez niewiarygodnego Tuska?

✅️Nie wybieram się do Brukseli.

✅️Nie podwyższymy wieku emerytalnego.

✅️Nie podwyższymy podatków. — Jan Mosiński (@MosinskiJan) June 29, 2022

„W obronie ludzi trzeba być bezwzględnym. Kaczyński za to, co robi i zrobił, zapłaci naprawdę bardzo dużą cenę. I ja tego osobiście przypilnuję”.



Przewodniczący @donaldtusk w obronie ludzi. Konkretnie to w obronie Giertycha, Gawłowskiego, Grodzkiego i Nowaka. Zwłaszcza Nowaka. — Emilia Kamińska (@EmiliaKaminska) June 29, 2022