Platforma Obywatelska ma problem. Specjalizujący się w sondażach szef IBSP Łukasz Pawłowski zawraca uwagę na ostatnie tygodnie w wydaniu największej formacji opozycyjnej w Polsce. – Kolejny tydzień nie ma Tuska (podobno koronawirus) co ciekawe nie ma bez niego żadnej aktywności centralnej PO – podkreślił.

W lutym informowaliśmy o problemach zdrowotnych Donalda Tuska. Politycy PO przyznawali, że lider ich ugrupowania choruje obecnie na koronawirusa.

Z tego powodu Tusk nie pokazuje się w mediach. Co więcej, zmianę widać także w działaniach całej partii. Okazuje się bowiem, że bez swojego lidera, PO nie podejmuje żadnych większych prób narzucania narracji politycznej.

Uwagę na to zwrócił Łukasz Pawłowski, szef OGB, ekspert w dziedzinie sondaży. – Kolejny tydzień nie ma Tuska (podobno koronawirus) co ciekawe nie ma bez niego żadnej aktywności centralnej PO – napisał.

– Bez Tuska nikt nie podejmuje działań, decyzji. Przypominam, chodzenie po mediach i komentowanie tematu, który w danym tygodniu narzuci PiS to nie jest robienie polityki – dodał.

Wpis Pawłowskiego wywołał sporo komentarzy.

Mimo mojej krytycznej opinii o Pańskich badaniach, tu muszę przyznać rację – Pi Ar Platformy leży i kwiczy, nawet z Tuskiem jest niewiele lepiej. Temat mięsa, chociaż oderwany od rzeczywistości, w najlepsze hulał po internecie, a ludzie PO nie potrafili się odnieść do tego.

Nie ma Tuska, co za szansa dla @__Lewica I @szymon_holownia zeby zablysnac i walnac w PiS. Czy to zrobia, czy wykorzystaja szanse? Eeee nie, bo to ciamajdy.