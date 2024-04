TV Republika niebawem wystartuje z długo zapowiadanym programem śniadaniowym. Ujawniono, kto poprowadzi poranne pasmo. Wiadomo już, że będą to dziennikarze doskonale znani z Telewizji Polskiej.

Wszystko wskazuje na to, że już 8 kwietnia ruszy program śniadaniowy na antenie TV Republika. Jeszcze w marcu pojawiały się pogłoski, że poprowadzi go doskonale znana z TVP Anna Popek. Co ciekawe, w lutym na antenie Radia ZET zaprzeczała, że przejdzie do tej stacji. „Nie rozważam takiej propozycji, ani takiej propozycji nie było” – mówiła wówczas. Najwyraźniej później sytuacja się zmieniła.

Teraz wiadomo już, że Anna Popek poprowadzi jednak ten program. Na razie będzie on trwał tylko godzinę. „Jesteśmy programem poradnikowym, ale też inspiracyjnym. Tematy, które zamierzamy poruszać, dotyczą szeroko pojętego stylu życia, czyli zdrowia, w tym także psychicznego, aktywności fizycznej, kultury, sztuki, tradycji, edukacji, kulinariów, historii, rodziny oraz ciekawostek” – opowiadała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

„W programie będziemy nawiązywać do bieżących wydarzeń i spraw ważnych dla każdego widza, takich jak bezpieczeństwo, nowe regulacje prawne, kwestie dotyczące funkcjonowania różnych instytucji i inne. W audycji znajdzie się wszystko to, co może być ważne, przydatne, pożyteczne lub po prostu ładne” – tłumaczyła.

Długo w tajemnicy utrzymywano drugiego prowadzącego. Okazuje się, że również w tym przypadku władze TV Republika stawiają na doświadczenie. Razem z Anną Popek program poprowadzi bowiem Rafał Patyra, który długie lata pracował w Telewizji Polskiej.

Źr. Radio ZET