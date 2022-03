Uchodźcy z Ukrainy, którzy zgłaszają się na zajęcia do Szkoły Języka i Kultury Polskiej (SJiKP) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mają ogromną motywację do nauki języka polskiego – ocenia współpracująca od lat ze Szkołą dr Agnieszka Tambor.

Zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże – codziennie do Szkoły spływają setki maili i zapytań o możliwość kształcenia.

„Motywacja osób, które się do nas zgłaszają i uczestniczą w zajęciach, jest ogromna, a kieruje nimi przede wszystkim chęć podjęcia pracy zgodnej z wykształceniem i możliwościami. Te osoby doskonale zdają sobie sprawę, że bez znajomości języka polskiego ich możliwości na polskim rynku pracy – również te zarobkowe – są znacznie mniejsze” – powiedziała PAP dr Agnieszka Tambor z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Szkoła kształci uchodźców z Ukrainy w kilku obszarach. Jej lektorzy prowadzą online bezpłatne zajęcia z języka polskiego w podstawowym zakresie, na które zgłosiło się już ponad 500 osób, podzielono je na 30 grup. Uczestnicy reprezentują niemal wszystkie grupy wiekowe – są dzieci, młodzież, osoby starsze, a także duża grupa matek z małymi dziećmi.

„Formuła online jest wygodna zwłaszcza dla matek, stanowiących duży odsetek uchodźców, które dzięki temu nie muszą organizować opieki nad swoimi pociechami i tracić czasu na dojazdy. Kładziemy nacisk na to, by poprawić jakość ich funkcjonowania w Polsce, żeby umiały zrobić zakupy, ale przede wszystkim wypełnić dokumenty. Ważne jest też, żeby jak najszybciej nauczyły się płynnie czytać i pisać alfabetem łacińskim” – wyjaśniła dr Tambor.

Drugą grupę słuchaczy stanowią osoby pragnące podjąć w Polsce studia. Katowicka SJiKP ogłosiła nabór na bezpłatny kurs przygotowawczy do studiów dla kandydatów z Ukrainy. Zgłosiło się dotąd ponad 20 osób, utworzono już dwie dodatkowe grupy. Ten bardzo intensywny kurs – 420 godzin zajęć odbywających się przez 5 dni w tygodniu – będzie obejmował zajęcia z języka polskiego jako obcego oraz zajęcia propedeutyczne z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, społecznych i biologiczno-przyrodniczych.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na stronie Szkoły i przedłożenie paszportu z poświadczeniem wjazdu do Polski po 24.02.2022.

Ze względu na ogromny napływ ukraińskich dzieci i młodzieży do polskich szkół SJKP UŚ prowadzi też szkolenia dla polonistów, a także zdalne warsztaty. Jak podkreśla dr Agnieszka Tambor, nauczanie języka polskiego jako obcego stawia zupełnie inne wyzwania niż w przypadku osób, dla których to język ojczysty.

UŚ przekazał też ponad 30 zestawów podręczników do nauki języka polskiego autorstwa swoich pracowników, wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Trafiły one do wojewódzkich ośrodków metodycznych i współpracujących z SJiKP szkół. Placówka prowadzi też kursy specjalistyczne, m.in. dla grupy lekarzy – wcześniej dla Szpitali w Czeladzi i Zawierciu, a wkrótce także na zlecenie Śląskiej Izby Lekarskiej.

Zajęcia dla ukraińskich uchodźców są darmowe, dyrekcja Szkoły będzie się jednak ubiegać o refundację ich kosztów w konkursie pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”, ogłoszonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W nauczanie uchodźców z Ukrainy języka polskiego zaangażowano wszystkich dostępnych lektorów, kursy online prowadzą nawet ci, którzy przebywają na stażach za granicą, np. w Chinach, Korei czy Turcji.

